Москва, 24 апреля, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Военные Соединенных Штатов в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей противоракетной обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Подвижная пусковая установка THAAD

«В концептуальных документах США официально закреплена антироссийская направленность работ в сфере ПРО», — заявил Шойгу на Московской международной конференции по безопасности, добавив, что это в очередной раз подтвердило правильность российских оценок данной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп сообщил о приостановке Вашингтоном со 2 февраля выполнения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с тем, что Россия якобы не выполняет его условий. При этом, как заявила российская сторона, никаких доказательств этому предоставлено не было.

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