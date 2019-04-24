Калуга, 24 апреля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. 40 школьников Калужской области отправились на экскурсию регулярным авиарейсом Калуга — Санкт-Петербург, сообщили 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Admoblkaluga.ru 40 калужских школьников отправились на экскурсию авиарейсом Калуга — Санкт-Петербург

По данным ведомства, в Санкт-Петербурге калужские школьники познакомятся с основными достопримечательностями города, посетят Эрмитаж, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость и Петергоф.

Идея отправлять организованные экскурсионные группы школьников реализуется с 2015 года в рамках сотрудничества международного аэропорта «Калуга» с министерствами образования и науки и экономического развития области. Авиаперелет оплачивается за счет областного бюджета. Всего за период осуществления программы её участниками стали более трех тысяч учащихся региона.

В связи с расширением географии полетов планируются образовательные авиатуры калужских школьников в Екатеринбург, Калининград, Минеральные Воды и Краснодар.