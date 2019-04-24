Грозный, 24 апреля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Чечне задержали 27 человек за преступления террористической и экстремистской направленности. Кроме того, за три месяца года склонены к явке с повинной три участника бандгрупп. Один боевик ликвидирован при оказании вооружённого сопротивления.

(сс) stux Террор

Такие данные привел в ходе коллегии МВД по подведению итогов оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел за 1-й квартал 2019 года начальник штаба ведомства Мохмад-Эмин Джамалдаев, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе МВД по региону.

По его словам, борьба с терроризмом и экстремизмом по-прежнему остается одной из основных задач оперативно-служебной деятельности МВД. За 1 квартал 2019 года сотрудники ведомства обеспечили безопасность в ходе проведения 86 публичных и спортивных мероприятий, в которых участвовали более 260 тысяч граждан.

Читайте также: В Чечне в 2018 году уничтожен 21 боевик

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне за 2018 год ликвидирован 21 участник незаконных вооруженных формирований. Задержаны за преступления террористической и экстремистской направленности 56 человек. Склонены к явке с повинной 10 участников бандгрупп.