Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила Центробанку создать подразделение, которое защищало бы права семей с детьми при получении льготной ипотеки или при переходе на нее, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Ирина Яровая на Совете законодателей

«Мы предлагаем, чтобы на уровне Центробанка, а его территориальные органы есть в каждом регионе, было создано подразделение, которое защищало право заемщика во взаимоотношении с банками, а именно, права семей с детьми при получении льготной ипотеки или при переходе на нее», — заявила Яровая, выступая на заседании президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Она обратила внимание на необоснованные препятствия для граждан, которые хотят воспользоваться своим правом на льготную ипотеку.

«Так, по данным АО «ДОМ.РФ», не удовлетворяется больше половины — 59% заявок. Например, семья из трех человек берет ипотеку. Рождается второй ребенок и семья подает документы на переход на ставку 6%. Банк отказывает пересматривать условия по причине «ухудшения качества заемщика», так как доход теперь делится не на трех членов семьи, а на четырех. Возникает парадокс и абсурдное обоснование того, что дорогую ипотеку вы платить можете, а для дешевой, вы не очень благонадежны», — привела пример парламентарий.

Отметим, что законодательство предусматривает льготы на ипотеку для некоторых категорий граждан, в частности, принят закон об ипотечных каникулах, кроме того, предусмотрена льготная ипотека на весь срок кредита, предоставление 450 тыс. на погашение ипотеки семьям, где родился третий ребенок.