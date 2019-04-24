Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 апреля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. 23 апреля глава городского округа Переславля-Залесского Ярославской области Валерий Астраханцев отчитался перед депутатами думы о деятельности администрации города за 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По уставу Переславля-Залесского депутаты должны тайным голосованием оценить работу администрации и главы городского округа, выставив оценку «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Получение главой двух оценок «неудовлетворительно» подряд является одним из оснований для удаления главы в отставку.

Отчет главы Переславля

Перед началом процедуры голосования депутат фракции «Справедливая Россия» Вячеслав Мягченков заявил, что у одного из присутствующих на заседании депутатов, вероятно, есть конфликт интересов, из-за которого он не сможет принять участие в голосовании по оценке работы администрации. Этот депутат — руководитель фракции «Единая Россия» в Переславской городской думе Владимир Корнилов, который одновременно является директором муниципального учреждения «Служба информационно-технического обеспечения и ЕДДС».

Директором ЕДДС Владимир Корнилов стал уже после того, как был избран депутатом городской думы. Депутаты обратились к заместителю межрайонного прокурора Ольге Гусаковой с вопросом, может ли Корнилов голосовать. Выяснилось, что договор у директора ЕДДС заключен с главой городского округа Валерием Астраханцевым. Зампрокурора заявила, что конфликт интересов в данном случае имеется — оценивать работу своего непосредственного начальника депутат не может.

Председатель думы Сергей Корниенко сказал, что в таком случае Владимиру Корнилову не нужно выдавать бюллетень для голосования, и в заседании был объявлен перерыв.

После перерыва Владимир Корнилов предложил перенести голосование по оценке деятельности администрации Переславля на следующее заседание городской думы. Он предложил получить письменный ответ прокуратуры на вопрос о конфликте интересов. Эту идею поддержал и глава Переславля Валерий Астраханцев.

Необходимо отметить, что именно голос Владимира Корнилова мог оказаться решающим при выставлении оценки Валерию Астраханцеву. Для получения оценки «удовлетворительно» главе необходимо получить 11 голосов депутатов — простое большинство от списочного состава (21 депутат). Ровно столько депутатов от партии «Единая Россия» — одиннадцать — есть в Переславской городской думе. Если Владимир Корнилов отстраняется от голосования, то у единороссов остается всего 10 голосов. При условии, что все оппозиционные депутаты ставят «неуд», общий итог был бы не в пользу Валерия Астраханцева.

Вопрос о переносе оценки был поставлен на голосование. 11 депутатов от «Единой России» проголосовали «за», и решение было принято. В итоге Валерий Астраханцев остался без оценки, а у депутатов от «Единой России» появился месяц для поиска выхода из сложившейся ситуации.

Своим мнением о произошедшем на отчете главы Переславля поделился на страницах в соцсетях депутат Ярославской областной Думы Сергей Хабибулин:

«Депутаты от «Справедливой России» не понимают, почему надо переносить отчет главы, может, власть боится, что оппозиционные депутаты не поддержат удовлетворительную оценку от того, что жизнь людей не улучшилась. Народ стал жить в связи с объединением только хуже, долги растут, денег нет ни на ремонт дорог, ни на благоустройство городского округа. Теперь ждем ответа от прокуратуры, но что-то мне подсказывает, что подключатся иные рычаги, и мнение поменяется. Или найдут другую лазейку».

Похожие сложности уже возникали в Переславле. Так, бюджет округа на 2019 год с первого раза принять также не удалось. Вопрос об оценке главы депутатами может оказаться актуальным и в Ярославле, где несколько депутатов также руководят муниципальными предприятиями.