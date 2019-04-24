Шри-Джаяварденепура-Котте, 24 апреля, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Более 60 человек подозреваются в причастности к серии терактов на Шри-Ланке, совершенных в день католической пасхи 21 апреля. Об этом 24 апреля сообщает Reuters со ссылкой на власти страны.

Полиция Шри-Ланки

Ранее сообщалось о 58 задержанных, теперь их более 60 человек, отметил глава парламента страны Кара Джаясурия.

По данным следствия, бомбы привели в действие как минимум девять террористов, погибших при взрыве, при этом одна из них — женщина. Восемь террористов опознаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате восьми взрывов, произошедших в шри-ланкийских городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа погибли, по последним данным, 359 человек.

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