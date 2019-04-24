Пальмира, Сирия, 24 апреля, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Городская инфраструктура Пальмиры полностью восстановлена. В город вновь подается вода и электроэнергия, работает канализация, сообщил журналистам сирийский министр туризма Мохаммед Рами Радван Мартини.

Mil.ru Российский флаг в Пальмире

В настоящее время город возле античного памятника вернулся к нормальной жизни. Ожидается, что в текущем году Пальмира примет первых туристов, отметил он.

Мартини пояснил, что власти собираются открыть в Пальмире отели и прочие предприятия для обслуживания потока путешественников. Основной вклад в восстановление жизни города внесло сирийское правительство, помощь от ООН и иных организаций была довольно ограниченной, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийская Пальмира, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, ведет свою историю с 1500 года до н. э. В 2015 году она была захвачена боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Древний город освободили в 2016 году и — окончательно — в марте 2017 года.

Читайте также: Россия передаст в ЮНЕСКО материалы по восстановлению Пальмиры — Шойгу