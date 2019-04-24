Якутск, 24 апреля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. То, что курс евро достиг минимального значения за 2019 год на торгах 23 апреля, обусловлено ростом цены нефти и обострением политической ситуации в мире. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук Юрий Данилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль-евро

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«Всё дело в нефти. Цена на нефть поднялась до 74,41 доллара за баррель, то есть выросла на 0,38%. Спасибо Трампу! Он постоянно обостряет ситуацию в мире. То Голанские высоты объявит израильскими, то антииранская риторика сейчас. Плюс Венесуэла и Ливия», — пояснил эксперт.

Связь падения курса евро к рублю с ростом цены нефти он объяснил тем, что европейские страны более зависимы от этого вида топлива, так как в основном энергоносители они импортируют из России и ближневосточных стран. А США сами добывают нефть и сланцевый газ, подчеркнул эксперт.

«До августа в России не стоит ожидать роста курса доллара, а летом спокойно отдохнуть на ещё доступных нам курортах», — также отметил Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам торгов 23 апреля курс евро по отношению к рублю достиг 71,47 рублей. Это минимальное значения с начала 2019 года.