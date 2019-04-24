Мехико, 24 апреля, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Число мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов, которые хотят попасть в Соединённые Штаты через границу с Мексикой, с декабря 2018 года значительно возросло. Об этом накануне, 23 апреля, заявила министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро, сообщает телеканал CNN.

Портреты мигрантов на фоне американского флага

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Трамп: США переполнены, больше мигрантов принимать не можем

«В период с января по март 2019 года около 300 000 человек использовали Мексику в качестве транзитной страны», — уточнила глава внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что из этого числа примерно 30% приходится на долю несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года правоохранительные органы, работающие на границе США и Мексики, зафиксировали максимальное за последние 11 лет количество незаконных пересечений границы, всего было задержано 92,6 тыс. человек. В середине марта несколько десятков мигрантов из Центральной Америки перелезли через металлическую стену на американо-мексиканской границе и проникли на территорию Соединённых Штатов в районе пляжа Imperial Beach, Сан-Диего, Калифорния. Они были окружены и арестованы Пограничной службой.

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В начале апреля президент США Дональд Трамп в ходе поездки к границе с Мексикой заявил, что Соединённые Штаты переполнены людьми и поэтому не имеют больше возможности принимать мигрантов. «Разворачивайтесь и уходите», — сказал глава государства.

Также глава Белого дома в очередной раз заявил о своих намерениях закрыть границу с Мексикой, но пока отказывается от решительных действий, так как, по его мнению, мексиканские власти последнее время неплохо поработали в деле решения миграционной проблемы.