Москва, 24 апреля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Заявление посла США о том, что авианосная группировка, развернутая в Средиземном море, служит сигналом для Москвы, граничит с недопустимой для дипломата резкостью, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

По его мнению, лет 20 назад был бы огромный скандал. Возможно даже случились бы высылки дипломатических работников из России

«Но мы уже давно перестали удивляться манерам американских послов и относим такие заявления на счет внутренней борьбы в самих Штатах, чем к реальным взаимоотношениям стран», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, посол США в России Джон Хантсман заявил, что американская авианосная группировка, развернутая в Средиземном море, служит сигналом для Москвы.

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