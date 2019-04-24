Афины , 24 апреля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Турция никогда не станет членом Европейского союза (ЕС). Об этом заявил кандидат на пост председателя Европейской комиссии от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, передает канал n-tv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном. Турция и Евросоюз

Выступая на предвыборном мероприятии в столице Греции 23 апреля, Вебер заявил, что необходимо прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. Прекращение переговоров не будет означать разрыва отношений со Стамбулом.

«Турция никогда не станет членом ЕС. (…) Мы должны быть откровенны друг с другом», — сказал политик.

Баварец Манфред Вебер, будучи кандидатом от правящей в ЕС партии, рассматривается как наиболее вероятный преемник Жан-Клода Юнкера во главе Европейской комиссии. Напомним, выборы в Европейский парламент пройдут 23−26 мая.