Чита, 24 апреля, 2019, 06:49 — ИА Регнум. В огне масштабных степных пожаров, прокатившихся по Забайкалью, погибли более 10 тысяч домашних животных: 9990 голов овец, 1277 голов КРС, 489 лошадей, 118 свиней, 1868 голов сельскохозяйственной птицы. Судя по официальному сообщению опубликованному сегодня, 24 апреля, на сайте регионального минсельхоза, эти цифры далеко не окончательные, в регионе работает 14 комиссий, которые обследуют пострадавшие от пожаров хозяйства.

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края Сгоревшие животные в Забайкалье

«По состоянию на 24 апреля, пострадала 141 животноводческая стоянка, из них 30 полностью уничтожено стихией», — отмечают чиновники.

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края Последствия степных пожаров в Забайкалье

Также известно, что в огне сгорело 118 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 22 трактора. Предварительная стоимость ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу, составляет 591 миллион рублей.

Напомним, пожары в Забайкальский край пришли 19 апреля вместе со шквалистым ветром. Палы, непотушенные свалки и, возможно, поджоги, распространились на десятки тысяч гектаров. Некоторые населённые пункты спасти не удалось, уничтожено более 100 зданий. Пострадавшими признаны более 600 человек. Более 30 получили термические ожоги. В регионе действует режим ЧС.

Завтра, 25 апреля, Забайкальский край планирует посетить российский президент Владимир Путин.