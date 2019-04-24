Витория-Гастейс, Испания, 24 апреля, 2019, 06:24 — ИА Регнум. «Барселона» одержала победу над «Алавесом» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Steven Depolo Гол

В составе «Барселоны» голы забили полузащитник Карлос Аленья и нападающий Луис Суарес, реализовавший пенальти.

На сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, на счету команды 80 очков в 34 матчах. «Алавес» идёт на восьмом месте, имея в активе 46 очков после 34 матчей.

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