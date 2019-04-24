Владивосток, 24 апреля, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын на станции Хасан в Приморском крае провёл короткую встречу с представителями встречающей стороны, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Приморского края Ким Чен Ын пв Приморье

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На перроне Ким Чен Ына встречали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора.

«Я рад оказаться на российской земле», — отметил Ким Чен Ын.

Стороны провели короткую встречу, в ходе которой Олег Кожемяко рассказал, что приветствовал предыдущего руководителя КНДР — отца Ким Чен Ына Ким Чен Ира во время работы в Амурской области. Гость отметил, что помнит это событие по фотографиям.

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Александр Козлов пожелал лидеру КНДР успешного пребывания на российской земле.

«Мы надеемся, что этот визит останется в вашем сердце, как теплое воспоминание», — подчеркнул министр.

Ким Чен Ын ответил, что данный визит в Россию — не последний.

«Это только первый шаг», — сказал он.

Во Владивосток поезд Ким Чен Ына прибудет вечером 24 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына пересёк российскую границу на станции Хасан 24 апреля. Бронепоезд, на котором в Россию отправилась делегация, выехал из Пхеньяна. Вместе с Ким Чен Ыном в Приморский край едут его соратники по Трудовой партии и члены правительства.