Вашингтон, 24 апреля, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Сухопутные войска США столкнулись с проблемой подготовки сержантов, которые, как выяснилось, не обладают навыками для ведения ближнего боя, сообщает портал Military.com со ссылкой на источник в американском министерстве обороны.

U.S. Army Американские военные

Согласно отчету специалистов группы ведения ассиметричной войны, солдаты армии США плохо ориентируются на поле боя, а их командиры не знают, как готовить плацдарм для зачистки помещения и как расставлять подчиненных. Отмечается, что сержанты американской армии, как выяснилось, не способны пройти базовый курс по ориентированию на местности при помощи карты и компаса.

Портал отмечает, что Соединенные Штаты ранее отказались от обучения ориентированию на местности при помощи компаса, карт и транспортира, однако подразумевается, что этим навыком должны все равно обладать курсанты военных академий. Эксперты также выяснили, что в американские военные академии принимают и курсантов с плохой физической подготовкой.