Москва, 24 апреля, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Должность «старший учитель» предложено учредить в российских школах, сообщается в опубликованном на сайте нормативно-правовых актов проекте Минпросвещения РФ.

Ирина Воробьёва. Учительница. 1957

«Старший учитель» будет координировать деятельность других учителей, а также разрабатывать и вести методическое сопровождение «индивидуальных образовательных траекторий».

Также предлагается новая должность «ведущий учитель», в обязанности которого будет входить педагогическое наставничество, а также интеграция в работу учителей, социальных педагогов, психологов, дефектологов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах по введению новых должностей в школах заявляла в конце 2018 г. российский министр просвещения Ольга Васильева.