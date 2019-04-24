Орландо, США, 24 апреля, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Мужчина в костюме пасхального зайца устроил драку на улице возле ночного клуба в американском Орландо (штат Флорида), передает телеканал NBC News.

В костюме зайца

Очевидцам удалось запечатлеть произошедшее на видео, которое стало популярным в американском сегменте интернета.

Как сообщил сам «пасхальный заяц», неизвестный мужчина начал приставать к женщине, что и побудило его наброситься с кулаками на незнакомца. Очевидцы, как и сотрудники полиции, затруднились сообщить, что же стало причиной потасовки.

«Я увидел эту женщину и того парня, я просто стоял и смотрел на них. Потом я заметил, что он плюнул в женщину, а она начала бить его, поэтому я подошел и попытался помочь», — заявил «заяц».

Позднее выяснилось, что под личиной пасхального зайца скрывался 20-летний Антуан Макдональд. Телеканал Fox News выяснил, что Макдональд ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение закона и в настоящий момент находится в розыске за ограбление автомобиля в штате Нью-Джерси, совершенного им еще в сентябре 2018 года. Также «пасхальный заяц» привлекался к ответственности за автомобильные кражи, ограбления и рассылку угроз в соцсетях.