Лондон, 24 апреля, 2019, 02:41 — ИА Регнум. Великобритания заинтересована в поддержке Украины лишь для использования ее в качестве инструмента против России, говорится в официальном заявлении российского посольства в Лондоне.

Geograph.org.uk Украинский тризуб

Таким образом в посольстве ответили на поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта в адрес Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине. По мнению сотрудников российского диппредставительства, намерения Соединенного Королевства «помогать» Украине лишь свидетельствуют о желании использовать Украину в качестве инструмента для противостояния России.

В частности, как отмечают дипломаты, в поздравлениях Ханта содержится готовность к военному сотрудничеству с Украиной, но отсутствует необходимость политического урегулирования конфликта в Донбассе. По мнению дипломатов, лишь путем политического диалога киевский властей с жителями Донбасса можно обеспечить стабильность на Украине.

«Продолжение же нынешней британской риторики, не говоря уже о практической реализации заявляемых планов, вряд ли будет способствовать нормализации положения в Донбассе», — подчеркнули в посольстве.