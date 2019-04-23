Рим, 24 апреля, 2019, 02:23 — ИА Регнум. В итальянском Риме открыли после десяти лет реставрации знаменитый «Золотой дом» императора Нерона Клавдия Цезаря Августа Германика, сообщает портал «Евро Пульс».

William Warby «Золотой дом» Нерона. Рим

Сообщается, что теперь посетители дворца смогут ознакомиться не только с музеем и выставочными залами, но и с подземными сооружениями «Золотого дома». Отмечается, что специалистам удалось отреставрировать отделку и мозаику в дворце, а также заменить освещение, приблизив его к оригинальному.

Как подчеркивает портал, экскурсию по этому дворцу включат в общий входной билет в Колизей, Палатин и на Римский форум. Также для посетителей будет доступен 3D-тур по интерьерам Проходного дворца, который в I веке сгорел и на его месте был построен «Золотой дом».