Бразилиа, 24 апреля, 2019, 01:50 — ИА Регнум. Верховный суд Бразилии снизил срок заключения для бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы с 12 лет и 11 месяцев тюрьмы до 8 лет, 10 месяцев и 20 дней, передает телеканал Globo.

Archive.government.ru Лула да Силва

Сообщается, что суд счел решение второй инстанции об увеличении срока заключения Лулы неоправданным. В связи с этим суд постановил снизить срок заключения для бразильского политика, а также сократить размер штрафа с 29 млн реалов до 2,4 млн реалов. Таким образом, Верховный суд Бразилии частично удовлетворил апелляцию защиты Лулы.

Читайте также: Экс-президенту Бразилии Луле да Сильве вынесен приговор

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 бразильский суд приговорил экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Сильву к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы. Он был признан виновным в коррупционных преступлениях и отмывании денег.