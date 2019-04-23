Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Китай, несмотря на запреты, использует оборудование гражданских спутников, произведенных в США, в том числе для обеспечения связи Народно-освободительной армии КНР (НОАК) в районе спорных островов в Южно-Китайском море, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников аэрокосмической отрасли Соединенных Штатов.

U.S. Air Force Спутник

Сообщается, что действующие в США законы запрещают продажу Китаю гражданских спутников, однако в настоящее время не существует законодательной базы, позволяющей запретить КНР использовать оборудование уже запущенных на орбиту спутников. Благодаря этому Китаю удается фактически арендовать услуги, предоставляемые запущенными американскими спутниками.

В качестве примера газета приводит компанию Asia Satellite Telecommunications (AsiaSat), штаб-квартира которой располагается в Гонконге. Газета считает, что компания является посредником между материковым Китаем и производителями спутников в США. Согласно американскому законодательству, для Гонконга и материкового Китая действуют разные экспортные нормы контроля, в связи с чем AsiaSat фактически может закупать американские гражданские спутники.

В частности, в течение нескольких лет AsiaSat вывела на орбиту девять спутников, построенных в Boeing, SSL и других американских предприятиях. Газета утверждает, что через эти спутники AsiaSat обеспечивает трансляцию новостей и спортивных телепередач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.