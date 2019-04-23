Северодвинск, Архангельская область, 24 апреля, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Видеокадры спуска на воду подводной лодки-носителя «Белгород» для глубоководной стратегической ударной системы «Посейдон» на «Севмаше» (Северодвинск, Архангельская область) опубликовал ТВЦ.

Dvinanews.ru Церемония спуска на воду подводной лодки «Белгород»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония спуска на воду «Белгорода», за которой по телемосту наблюдал президент РФ Владимир Путин, состоялась 23 апреля.

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По некоторым данным, «Посейдон» будет включен в боевой состав ВМФ России не позднее 2021 г. Перед этим, начиная с текущего года, система будет проходить испытания.

Напомним, «Посейдон» — это беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой, главная задача которого заключается в доставке ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника.

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