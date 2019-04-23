Пекин, 23 апреля, 2019, 23:56 — ИА Регнум. В Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает китайский сейсмологический центр.

Тибет

Землетрясение произошло в 4:15 24 апреля по местному времени (23:15 23 апреля по московскому времени) в уезде Медог городского округа Ньингчи.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров.

Напомним, Тибетское нагорье — самое большое по площади и высочайшее нагорье мира, имеющее площадь около 2,5 млн кв. км, среднюю высоту 4877 метров.