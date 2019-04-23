Щёлково, Московская область, 23 апреля, 2019, 23:51 — ИА Регнум. На полигоне твёрдых бытовых отходов «Сабурово» в городском округе Щёлково вечером 23 апреля произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорный полигон

По информации ведомства, на данный момент огнём охвачена площадь в 350 квадратных метров.

В МЧС отметили, что угрозы для жителей близлежащих населённых пунктов нет. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.