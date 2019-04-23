Москва, 23 апреля, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Боевики, воевавшие на стороне террористов в Сирийской Арабской Республике стали гораздо реже возвращаться в Российскую Федерацию под угрозой уголовных дел. Об этом сегодня, 23 апреля, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По словам Бастрыкина, боевики, которые воевали в Сирии, хотели бы вернуться на Кавказ, но их останавливают возбужденные против них уголовные дела.

«Терроризм — это проблема XXI века. Мы ожидаем, и это данные сирийской разведки, прибытия тех боевиков, которые покидают Сирию. Куда? На Кавказ. 30 уголовных дел мы там уже возбудили по Дагестану. Пока поток прекратился, потому что они поняли, что будем привлекать к ответственности», — сказал Бастрыкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одной из причин, по которой Россия начала военную операцию в Сирии против террористов — это большое количество выходцев с Кавказа и Туркестана, которые встали на сторону «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти террористы прямо говорили, что после победы над силами Башара Асада в Сирии они обязательно начнут наступление на страны СНГ и конкретно на Россию.