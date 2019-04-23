Москва, 23 апреля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Сергей Лазарев заявил, что «никто не может предсказать», какое место он займёт на предстоящем конкурсе «Евровидение». Об этом 23 апреля сообщил портал «Телепрограмма».

Albin Olsson Сергей Лазарев

Певец сообщил: его задача как российского исполнителя заключается в том, чтобы «максимально достойно представить страну» на конкурсе. При этом он добавил, что в этот раз, как и в 2016 году, он привезет на конкурс «победный номер».

Читайте также: «Нет концепции!»: абсурд и ирония группы «Ногу Свело!»

Напомним, 64-й конкурс «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве (Израиль) в период с 14 по 18 мая 2019 года. До этого Израиль проводил у себя этот конкурс в 1979 и 1999 годах.