Лондон, 23 апреля, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре поздравила Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и заявила о поддержке официальным Лондоном его предстоящего мандата. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба британского кабинета министров.

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«Премьер-министр подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и наше стремление расширять наше и без того значительное сотрудничество в сфере обороны и безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы Тереза Мэй также «подчеркнула важность совместной работы двух стран вместе с международным сообществом для сдерживания российской агрессии».

Британский премьер пригласила Владимира Зеленского совершить визит в Соединённое Королевство «при первой же возможности», стороны «договорились поддерживать тесный контакт», информирует пресс-служба.

Напомним, ранее сегодня уже состоялись телефонные разговоры Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой Европейского совета Дональдом Туском и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Западные лидеры также подтвердили дальнейшую поддержку Украины.