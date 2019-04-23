Челябинск, 23 апреля, 2019, 22:25 — ИА Регнум. В Челябинске партия «Яблоко» не смогла оспорить отдельные пункты положения о порядке проведения конкурса по выбору главы города. Об этом на своей странице в Facebook заявил лидер регионального отделения этой партии Ярослав Щербаков.

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«Яблоко», в частности, настаивало на том, что в положении о конкурсе нет чётких оценок кандидатов. В ходе прошедшего 23 апреля заседания дело было прекращено. В качестве основания суд отметил, что общественное объединение не вправе выступать в защиту своих членов либо неопределённого круга лиц.

В пресс-службе облсуда журналистам подтвердили факт вынесения определения о прекращении этого дела.

Теперь Ярослав Щербаков намерен обжаловать это определение. Кроме того, он собирается подать заявление от себя лично как бывшего кандидата на пост мэра. Также добавим, что на 5 мая в Советском районном суде назначено рассмотрение ещё одного его заявления — об отмене результатов конкурса по назначению мэра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кресло главы Челябинска освободилось в ноябре. Временным мэром был назначен Владимир Елистратов, который по итогам конкурса был 26 февраля избран депутатами городской думы на пост мэра. Отметим, участвовал в конкурсе и Щербаков, но до финала он не дошёл.