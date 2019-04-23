Лондон, 23 апреля, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Более 50 членов британского парламента обратились к главе правительства Терезе Мэй с призывом отказаться от планов принять государственный визит президента США Дональда Трампа, сообщает 23 апреля газета Daily Mirror.

2-й батальон американских рейнджеров направляется к десантным кораблям. Порт Уэймут, июнь 1944 года

Издание утверждает, что в эту группу входят представители разных политических партий. Группу возглавляет депутат Стивен Доути, назвавший планы принять Трампа «безумными», а самого президента США «расистом, сексистом и экстремистом».

Кроме того, издание утверждает, что, кроме нескольких десятков парламентариев, против визита Трампа выступили около 1,9 млн человек, которые подписали петицию по указанному поводу.

Напомним, президент США Дональд Трамп собирается посетить Британию с государственным визитом 3−5 июня. Визит приурочен к 75-летию высадки англо-американских войск в Нормандии.