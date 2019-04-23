Лос-Анджелес, США, 23 апреля, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Актёр Марк Руффало несколько раз попытался встать на руки во время голливудской церемонии оставления отпечатков ладоней, приуроченной к премьере фильма «Мстители». Соответствующее видео было выложено 23 апреля на Twitter-странице журнала Variety.

Цитата из к/ф «Мстители». реж Джосс Уидон. 2012. США Марк Руффало

https://twitter.com/Variety/status/1120759085937221632

Таким способом Руффало попытался оставить более глубокие отпечатки. Ему показалось недостаточным то, что присутствовавшие рядом люди помогали актерам поглубже вдавить ладони в цементную смесь.

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Напомним, фильм «Мстители: Финал» выходит в кинопрокат США 26 апреля 2019 года. Марк Руффало исполнил в этих картинах роль профессора Брюса Бэннера (Халка).