Москва, 23 апреля, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Рос цен на продукты питания в магазинах Российской Федерации в первом квартале 2019 года составил 3,1%. Такие данные следуют из опубликованного сегодня, 23 апреля, отчета Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Продуктовая тележка

Согласно данным Росстата, только за март 2019 года цены на продукты питания в России выросли на 0,6%. За период с января по март существенно выросли цены на овощи — на 20,8%. Цена на фрукты выросла на 4,1%, хлебобулочные изделия и крупы — рост на 2,9%. Дорожает мясо, молочные изделия, сыры и яйца.

Также отмечается, что за этот же период цены на продукты питания в странах Европейского союза выросли только на 1%. А в марте в странах ЕС отмечается снижение цен на продукты питания на 0,2%.

Росстат отмечает, что в 2018 году продукты питания в России дорожали быстрее, чем в странах ЕС в 4,2 раза — 5,5% роста против 1,3%.