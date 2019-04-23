Москва, 23 апреля, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Клиенты начавшей работу в Москве системы проката велосипедов «Велобайк» массово жалуются на плохое техническое состояние велосипедов и проблемы с работой приложения. В администрации велопроката заявили, что рассматривают все поступающие обращения.

Velobike.ru

На официальной странице «Велобайка» в соцсети «ВКонтакте» пользователи в комментариях жалуются на спущенные колёса, плохо налаженные тормоза, сбои при переключении скоростей и просто грязные и пыльные велосипеды.

Жалобы поступают и на работу приложения. Пользователи заявляют, что ПО теперь работает не на всех версиях операционной системы Android, наблюдаются также проблемы с авторизацией. Кроме этого, некоторые из клиентов, по их словам, столкнулись с тем, что приложение продолжает считать время невозврата велосипеда после завершения поездки.

«Уважаемые пользователи «Велобайка». В первые дни работы велопроката поступает большое количество звонков и обращений, поэтому возникают очереди в ожидании на линии и закрытии заявок. Если вы не можете дозвониться в службу поддержки — пишите сообщение через форму обратной связи в приложении или на почту с подробным описанием ситуации. Все сообщения рассматриваются», — прокомментировали в администрации сервиса.

Напомним, велопрокат был запущен в Москве в тестовом режиме 20 апреля, а с 25 апреля должен перейти в полноценный режим работы.