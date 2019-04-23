Челябинск, 23 апреля, 2019, 21:42 — ИА Регнум. В Челябинске план по оздоровлению муниципального общественного транспорта будет готов до конца апреля. Об этом заявил депутатам гордумы мэр Владимир Елистратов.

Павел Королевский (Chelyabinsk74) Челябинские троллейбусы

Затем план будет передан временному главе области Алексею Текслеру, уточнил градоначальник.

Пока же, по его словам, порядок в сфере общественного транспорта Челябинска навести не удалось. Это даже при том, что контроль за частными перевозчиками был усилен. Доля нелегалов продолжала расти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с общественным транспортом остаётся актуальной для жителей города уже несколько лет. После назначения на пост врио главы области Алексей Текслер обратил на неё внимание и потребовал навести порядок в этой сфере.