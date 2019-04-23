Версаль, Франция, 23 апреля, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Крупный пожар случился во Франции, в городе Версаль, сообщает 23 апреля портал Franceinfo.

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По информации портала, огонь разбушевался недалеко от знаменитой резиденции французских королей. Возгорание произошло в автосалоне и не затронуло исторических объектов.

Экстренные службы быстро сосредоточили свыше 80 пожарных и спецтехнику, опасаясь распространения огня на жилые дома. Пожар был потушен, о пострадавших пока сообщений нет.

Стоит отметить, что в СМИ и соцсетях начали распространяться сообщения, связывающие это происшествие с пожаром, который произошел 15 апреля в соборе Парижской Богоматери.