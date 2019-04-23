Кейптаун, 23 апреля, 2019, 20:44 — ИА Регнум. На востоке ЮАР из-за проливных дождей, которые вызвали оползни и наводнения, погибли по меньшей мере 32 человека. Об этом сегодня сообщает портал News24 со ссылкой на местные власти.

(сс) George Hodan Ливень

Ранее сообщалось о 21 погибшем и 32 пострадавших. Сейчас число погибших возросло до 32 человек.

Наибольший удар стихии пришелся на город Дурбан. Здесь погибли 23 человека. Общее число погибших по всей провинции Квазулу-Натал — 32 человека.

При этом власти подчеркивают, что точное число пострадавших и пропавших без вести на данный момент неизвестно. Спасатели разбирают завалы.