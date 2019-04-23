Владимир, 23 апреля, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Администрация Владимирской области назвала «провокацией» слухи о закрытии отделения скорой медицинской помощи Городской больницы №7 в микрорайоне Оргтруд. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, в конце марта региональный департамент здравоохранения издал приказ, назначающий отделение структурным подразделением Городской станции скорой медицинской помощи города Владимира, но бригада и автомобиль скорой медицинской помощи останутся на прежнем месте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

Портал «Владимирские новости» сообщил, что 23 апреля жители микрорайона Оргтруд вышли на митинг к поликлинике, выступая против нововведений. По их мнению, «оптимизация» только вредит людям — у них остался только дневной стационар вместо больничного отделения.

По данным администрации, сейчас в штате скорой медицинской помощи Городской больницы №7 работают 11 человек. Им предложат работу в рамках нового структурного подразделения Городской станции скорой медицинской помощи города Владимира или альтернативные варианты трудоустройства, которые не повлияют на зарплаты.

В профильном департаменте считают, что изменения повысят доступность скорой медицинской помощи для населения названных микрорайонов города Владимира. Бригада горбольницы обслуживает 10 тысяч человек, проживающих в микрорайонах Оргтруд и Лесной. В 2018 году она выезжала на вызовы 2700 раз.