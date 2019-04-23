Калининград, 23 апреля, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Расчёты береговых ракетных комплексов «Бал», дислоцированных на территории Калининградской области, осуществили учебные пуски, отработав поражение надводных кораблей противника, сообщает 23 апреля пресс-служба Балтийского флота.

Минобороны России Береговой комплекс «Бал»

«Расчеты береговых ракетных комплексов выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям на различном удалении», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в ходе учений корабли противника изображали малые ракетные корабли Балтийского флота «Пассат» и «Ливень».

Стоит отметить, что учения проведены на фоне пребывания группы боевых кораблей НАТО в акватории Балтийского моря. В частности, 23 апреля на патрулирование в Балтику вышел из польского порта Гдыня ракетный эсминец ВМС США «Грейвли» с крылатыми ракетами «Томагавк».