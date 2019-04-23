Москва, 23 апреля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. В 83 регионах России в рамках проекта «Профстажировки 2.0» проходит акция «Дни в профессии». В первую неделю школьники и студенты совершили более 400 профориентационных экскурсий. Всего запланировано порядка 800 экскурсий. Они будут проходить до 26 апреля. «Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «Россия — страна возможностей» и «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

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«Несмотря на то, что эта масштабная акция проводится второй раз, уже формируются традиции. Многие предприятия-партнеры, которые открыли свои двери для экскурсантов в прошлом году, охотно согласились принять ребят снова и усовершенствовали программу. Например, в Долгопрудном учащиеся школы № 2 и колледжа Московской государственной академии водного транспорта посетили Международный московский яхтенный порт и стали свидетелями торжественного спуска на воду нового судна, — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров, — Кроме того, появляется больше примеров, когда экскурсию на предприятии проводит сам директор, погружает ребят в его историю. Мы также узнали, что в некоторых регионах из-за большого количества желающих координаторы акций решили продлить их еще на несколько дней».

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты России Илья Семин отметил, что перед организаторами на местах стоит задача не просто отвести детей на предприятие и показать его работу изнутри, но и постоянно искать новые формы подачи материала.

«Большой популярностью пользуются профориентационные квесты. Испытания, которые проходят ребята, позволяют максимально погрузиться в процесс производства, — подчеркнул Илья Семин.— В Нижнем Новгороде школьники поработали на промышленных станках-симуляторах, которые используют в обучении для повышения квалификации сотрудников. В итоге выбрали свое дело из предложенных и получили сертификаты о том, что прошли профессиональные пробы. Для юных жителей Чукотки организовали экскурсию в международный аэропорт «Анадырь» и показали авиапарк «ЧукотАВИА» — самолеты и вертолеты внутренних авиалиний. Им показали ангар для обслуживания авиатранспорта и познакомили со спецтехникой».

Впервые акция проводилась в ноябре 2018 года. Тогда в ней приняло участие порядка 10 тысяч экскурсантов. Сейчас их число увеличилось вдвое — до 22 тысяч, как и экскурсий — 800 против 400 в 2018 году.

Основные цели акции — показать работу современного предприятия изнутри, повысить престиж инженерных и рабочих профессий, помочь сориентироваться в приоритетных сферах экономики, сформировать целостное представление о технологическом цикле производства продукции.

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