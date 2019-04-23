Москва, 23 апреля, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов поддерживает увеличение предельной скорость на федеральных трассах до 110 километров в час и уже дал поручения соответствующим ведомствам провести ревизию на этот счет. Об этом Акимов заявил журналистам на форуме «Безопасная дорога».

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«Минтрансу совместно с МВД до конца 2019 года провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч. В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта», — сказал Акимов.

В материалах форума «Безопасные дороги» уточняется, что речь идёт о первой категории автодорог — это скоростные дороги, с разделением встречных потоков, без пересечений в одном уровне, а также о категориях 1б и 1в, которые конструктивно обеспечивают безопасное движение в условиях сухого полотна на скорости 120 километров в час.

Стоит отметить, что таких трасс в федеральной автодорожной сети всего 6000 километров. Из них только 820 километров относятся к категории 1а — автомагистраль. Это преимущественно платные трассы ГК «Автодор». Максимальная разрешенная скорость на них, согласно Правилам дорожного движения, 110 километров в час. На остальных федеральных трассах, где конструктивно обеспечено безопасное движение в условиях сухого полотна на скорости 120 километров в час, скорость ограничена 90 километрами в час, согласно ПДД.