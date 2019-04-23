Москва, 23 апреля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко следует посадить в тюрьму, но не за коррупционные преступления, а за истребление собственного населения. Такое мнение высказал политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Есть неуверенность, что Зеленский сможет осуществить проект «Порошенко за решёткой». Хорошо всё на словах, но надо посадить, «закрыть» человека. Зеленский если бы хотел это сделать, были бы жёсткие действия», — отметил Маркелов.

Политолог не исключил, что ближайшее окружение украинского президента в итоге будет привлечено к ответственности. Однако эксперт сомневается, что Порошенко будет наказан за все преступления, которые совершил на посту главы государства.

«Сажать Порошенко надо не за то, что он воровал, а за то, что в собственной стране войну развязал, за то, что собственный народ сделал изгоем на его же территории», — сказал Маркелов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия Украины официально признала Владимира Зеленского победителем второго тура президентских выборов.