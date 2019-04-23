Челябинск, 23 апреля, 2019, 20:28 — ИА Регнум. В Челябинске по итогам 2018 года возрос объём строительных работ. Об этом 23 апреля депутатам городской думы заявил мэр Владимир Елистратов.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Строительство

По его словам, объём таких работ вырос на 3% и оказался больше 9 млрд рублей. Всего в городе были введены 647 тыс. кв. метров жилья, а также школа на 1100 учеников, два детских сада и четыре медицинских учреждения.

Также Елистратов добавил, что средние и крупные предприятия Челябинска оказали услуг на 720 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом это больше на 5,9%. Вырос и оборот розничной торговли — почти на 11%. Кроме того, за 2018 год на территории города было открыто больше 330 объектов общепита и торговли, что позволило создать примерно две тысячи новых рабочих мест.