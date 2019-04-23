Киев, 23 апреля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Представители ЦИК Украины официально заявили о победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Цитата из к/ф Слуга народа. реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

Данные об итогах подсчёта голосов опубликованы 23 апреля на табло украинской Центральной избирательной комиссии.

Уже заявлено, что обработано 100% электронных протоколов. ЦИК утверждает, что Владимир Зеленский получил во второму туре 73,22% голосов.

Нынешний президент Украины Пётр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей, пришедших на участки голосования.

Кроме того, 2,31% избирательных бюллетеней было признано недействительными.