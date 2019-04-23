Париж, 24 апреля, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Причиной пожара в Нотр-Даме может быть умышленный поджог, на что указывают многочисленные совпадения. Если же за парижской трагедией скрывается злой умысел, то в чем он может заключаться? Ответ на этот вопрос ищет автор ИА REGNUM Дмитрий Алимкин.

Собор Парижской Богоматери

Привычка во всем искать меркантильную подоплеку вызвала к жизни версию о «ремонтном» происхождении пожара. Собор давно нужно было ремонтировать, но за 15 лет удалось собрать только 100 млн евро пожертвований, а пожар за пару дней обеспечил 1 млрд евро, который собрали сострадающие по всему миру. Да и самые ценные скульптуры с крыши собора, которую уничтожил пожар, оказались сняты как раз накануне происшествия.

И все-таки остается опасение, что событие, выплеснувшее эмоции миллионов людей во всем мире, имело под собой только денежный интерес. Такая провокация — если имеет место именно она — обязательно будет использована как предлог для какого-то политического маневра, один из ярчайших примеров современности — теракт 11 сентября 2001 года. Эффект, последовавший за этим событием, включал завинчивание гаек под предлогом безопасности в самих США и интервенцию западной коалиции в Ирак и Афганистан. Стоит задуматься, подо что может быть собрана народная энергия и в какой канал ее собираются направить?

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