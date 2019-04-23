Красногорск, 23 апреля, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Во всех регионах России люди слабо информированы о целях и задачах мусорной реформы и не понимают, почему цена за вывоз твёрдых бытовых отходов возросла. Об этом на круглом столе в Московской областной думе заявила член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«В Московской области есть такие истории, когда платёж за мусор выставляется вместе с платой за электроэнергию или за капремонт, и тут у людей просто сносит крышу, они не понимают, за что платят», — отметила она.

Разворотнева сообщила, что Общественной палатой России был проведён мониторинг и последующий анализ обращений и платёжек граждан. Впервые 12% обращений в Общественную приёмную были посвящены теме ТКО. В их числе жалобы на порядок взимания денежных средств за вывоз мусора с граждан: тариф рассчитывается, исходя из квадратных метров, а не количества проживающих человек.

«Действующим федеральным законодательством не предусмотрен порядок перерасчёта платы за проживание в том помещении, в котором ты не находишься. Это неправильно», — заявила Разворотнева.

Также жителей России волнует проблема заключения договоров с региональными операторами. У них, как правило, нет выверенной абонентской базы. Также нередки случаи выставления счетов умершим и недостаток инфраструктуры, в частности, контейнеров для складирования раздельных отходов.

«Такие истории присутствуют практически в каждом регионе», — заключила она.

Напомним, с 1 января 2019 года на территории муниципального образования коммунальную услугу по вывозу бытового мусора имеет право оказывать только региональный оператор. На новую схему обращения с отходами перешли практически все субъекты РФ, кроме 15. Москва и Санкт-Петербург, согласно федеральному законодательству, могут перейти на включение услуг по вывозу мусора в 2021 году. Ещё 13 субъектов отложили действующий переход.