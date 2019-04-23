Майкоп, 23 апреля, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Официальная делегация Адыгеи прибыла с деловым визитом в Турцию 23 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея. Цель визита, который продлится четыре дня, — расширение торгово-экономических и культурно-образовательных связей с Турцией, а также развитие отношений с адыгской диаспорой. Возглавил делегацию глава региона Мурат Кумпилов, в ее состав также вошли члены кабинета министров РА, представители делового сообщества республики, ректоры АГУ, МГТУ, лидер общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» РА. В Турцию также приехали артисты ансамблей «Нальмэс» и «Исламей».

Пресс-служба главы Республики Адыгея Делегация Адыгеи прибыла в Турцию с деловым визитом

"Сегодня сотрудничество России и Турции становится всё крепче. Президенты России и Турции многое делают для развития связей между нашими странами. Считаю важным дальнейшее укрепление всесторонних отношений между Россией и Турцией. Для этого в контексте российско-турецких отношений актуальны и встречные шаги на уровне регионов», — отметил Мурат Кумпилов, добавив, что руководство республики готово к укреплению диалога и поддержке всех перспективных начинаний.

В рамках деловой программы визита делегация Адыгеи побывает в трех турецких городах. Так, запланированы встречи с министром торговли Турции, руководством Анкары, Стамбула и Дюздже, членами Великого Национального собрания Турции с участием депутатов — представителей черкесской диаспоры. Кроме того, состоятся мероприятия бизнес-формата, на которых будет представлен инвестиционный и экономический потенциал Адыгеи. Пройдут переговоры с представителями адыгской диаспоры Турции, бизнес-сообществом страны. Делегация республики встретится с руководством и студентами университета Дюздже. В рамках визита планируется участие делегации в открытии Дома черкесской культуры, а также выступление Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» и Государственного ансамбля народной песни и танца Адыгеи «Исламей».