Киев, 23 апреля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддержал идею прямого диалога победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.

Цитата из к/ф Слуга народа. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василий Голобородько

Об этом он сказал в интервью американской программе PBS NewsHour, которое сегодня, 23 апреля, цитируют центральные украинские СМИ.

Как отметил Волкер, Украина и Россия должны вести прямые переговоры.

«Поэтому я считаю, что его [Зеленского] желание поговорить с Путиным — это хорошо, а не плохо… Есть новый президент, как возможность для нового старта диалога, хотя изменить нужно именно позицию России по вторжению и оккупации территории», — подчеркнул представитель Вашингтона.

Также в этом интервью Волкер объяснил американским зрителям, что Зеленский «решительно поддерживает» суверенитет и территориальную целостность Украины. По оценке дипломата, всё то, что Зеленский ранее сказал о конфликте в Донбассе и о своем подходе к его решению, является «абсолютно правильным».

«Он хочет вернуть земли. Он не собирается уступать», — резюмировал интервью Волкер.

ИА REGNUM напоминает, что в своем интервью перед вторым туром президентских выборов Зеленский заявил, что президент Владимир Путин является «врагом».

Ранее, после первого тура выборов, Зеленский заявлял, что в случае своей победы на выборах готов начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что целью таких переговоров будет восстановление целостности Украины.

«Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — сказал актер.