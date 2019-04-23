Вязьма, Смоленская область, 23 апреля, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Следственные органы проводят доследственную проверку по факту драки между подростками в городе Вязьма Смоленской области, об этом ИА REGNUM сообщили 23 апреля в пресс-службе СУ СК по региону.

Джордж Уэсли Беллоуз. Уличная драка. 1907

По данным СМИ, драка между несколькими подростками произошла во второй половине дня 20 апреля рядом с ДК «Юбилейный» в Вязьме — в субботу там проводилась дискотека. Жители города в соцсетях рассказали, что причиной конфликта стало то, что 15-летний подросток, который стоял на «фейсконтроле», не пропустил своего ровесника. Тот ушел, но вернулся с друзьями. Завязалась драка, в которой как минимум трое подростков получили травмы. При этом, возмущаются пользователи, представители администрации ДК не вызвали ни полицию, ни скорую. По словам других очевидцев, травмы оказались не столь серьезными, а полиция и скорая на место драки приезжали.

«Следователями будут тщательно проверены факты, опубликованные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, если информация подтвердится, следователи дадут оценку действиям администрации дома культуры, которая должным образом не отреагировала на произошедший конфликт», — прокомментировали в СУ СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи начали проверку по факту нападения директора компьютерного клуба в Рославле на 14-летнего мальчика. Ребенок в результате конфликта со взрослым мужчинам получил настолько тяжелые травмы, что был госпитализирован.