Ярославль, 23 апреля, 2019, 16:37 — ИА Регнум. 22 апреля в Музее современного искусства «Дом Муз» начала работу выставка «Постсоветская архитектура Ярославля». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Тимошин Аркадий Бобович на открытии выставки

Это очередная выставка из цикла, посвященного истории ярославского градостроительства. На ней представлены проекты городской застройки, которые были воплощены начиная с середины 1990-х годов. Экспозиция носит подзаголовок: «От «всё дозволено» до «чего желаете». Поскольку постсоветский этап в архитектуре, когда появились частные заказчики, знает и свои взлеты, и свои падения.

В начале 1990-х прекращение государственного финансирования и разрушение выполняющего госзаказ строительного комплекса при возрождении частной собственности на недвижимость создали совершенно новые условия для архитектурного творчества.

«У частного заказчика появились новые возможности и новые желания — строить для себя или для продажи совсем иные здания, чем безликие строения хрущевско-брежневского времени, — характеризует ситуацию соавтор и куратор выставочного проекта, бывший главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович. — Снятие запрета на индивидуальное проектирование поначалу привело к возвращению архитектуре ее первоначального предназначения. Талантливые архитекторы получили достаточно большую творческую свободу, и в городе появились интересные здания».

Бум архитектурной свободы продолжался с середины 1990-х до конца 2000-х годов. С появлением крупных заказчиков с большими деньгами и фактическим устранением государства от регулирования строительной деятельности архитекторы стали почти беспрекословно выполнять волю заказчиков. Сами же заказчики заинтересованы не столько в создании комфортных условий жизни горожан, сколько в получении прибыли. Так в Ярославле появились уродующие его облик гипермаркеты (на выставке эти проекты иронично окрестили «гиперсараями») и «человейники» — жилые комплексы без соответствующей инфраструктуры.

«Здание в центре, даже если это торговый центр, должно быть произведением искусства. Недопустимо искажать исторический облик города. К сожалению, в последнее время хорошего в архитектуре Ярославля появляется всё меньше и меньше. Единственная надежда на изменение ситуации связана с появлением должности главного архитектора города. Может быть, что-то изменится в лучшую сторону», — говорит Аркадий Бобович.

Посетители выставки констатировали, что современная архитектура пока мало что привнесла позитивного в облик тысячелетнего Ярославля.