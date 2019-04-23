Тула, 23 апреля, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Музейный квартал в центре Тулы будет создан к 2020 году. Вопросы его создания, а также реставрации объектов культурного наследия в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля обсуждались 23 апреля на совещании, которое провел первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Рабочая группа созданию Музейного квартала впервые собралась в расширенном составе: в обсуждении приняли участие заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин и руководитель секретариата вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Константина ЧуйченкоАнтон Артамонов.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Работы по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля ведутся полным ходом

«С участием музейного сообщества, краеведов и историков министерство культуры Тульской области сформировало новую концепцию культурного кластера. Её одобрил губернатор и по ней был сделан доклад президенту и председателю правительства РФ. Идея была поддержана. Задача рабочей группы — воплощение музейного квартала в том виде, в котором он был задуман. Мы должны реализовать этот амбициозный проект в кратчайшие сроки и к 2020 году представить все наше культурное наследие в лучшем виде», — сказал Вячеслав Федорищев.

Участники совещания осмотрели объекты, которые будут отреставрированы в историческом центре Тулы. В частности, они побывали в Успенском соборе, посетили исторические здания на улицах Благовещенской и Металлистов. Так, отмечалось в ходе обсуждения, на территории Поленовского подворья планируется разместить выставочный зал, морской клуб, арт-пространство с мастер-классами и пленэрами.

«То, что уже сделано, очень впечатляет. На данном этапе реставрация планируется на 14 объектах. В течение полутора лет их необходимо восстановить, привести в порядок, чтобы к 500-летию Кремля они уже работали. Задача стоит действительно амбициозная, уверен, что руководство региона её выполнит», — отметил Сергей Обрывалин.