Ярославль, 23 апреля, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин отчитался о своей работе за 2018 год на заседании комитета областной думы по соцполитике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Михаил Крупин

«По количеству обращению к уполномоченному мы видим положительный тренд — сокращение количества обращений и жалоб. Это говорит о том, что заработали общественные институты при уполномоченном: работают более 1000 общественников и в школах, и в детских садах. Это люди, готовые заниматься правовой помощью, розыском детей. Это и снятие системных проблем. Я помню, как мы еще на комитете обсуждали вопросы по прививкам, по туберкулезной диагностике. Проведенными мероприятиями мы вал этот сняли», — сказал на заседании комитета Михаил Крупин.

Положительным моментом Крупин видит рост числа детей в регионе. Увеличивается и количество многодетных семей — сейчас их в регионе 11 305.

«За пятилетку мы приросли более чем на 6 тысяч семей, то есть каждый год у нас прибавляется более тысячи многодетных семей. В то же время очень много малоимущих семей — 24,5%», — рассказал в своем докладе Михаил Крупин.

Рост числа малоимущих омбудсмен объясняет введением критерия малоимущности при получении ряда льгот по социальному кодексу. Люди идут подтверждать свой статус, чтобы получить льготы. Между тем социальные условия в жизни в регионе остаются привлекательными, что обеспечивает приезд мигрантов.

В числе острых проблем Михаил Крупин назвал вопрос с обеспечением жильем детей-сирот. Есть проблема с обеспеченностью яслями.

«Я прекрасно понимаю, что поставленный президентом на 2021 год контрольный показатель в 100% технически быть выполнен не может. За три года мы еще не научились запускать ясли без бюджетных решений. Будем встречаться с главами муниципальных образований и разговаривать о социальных решениях: соцконтракты, соцняня и так далее. В соседних субъектах федерации такая практика есть», — заявил Михаил Крупин.

Также в своем докладе уполномоченный затронул вопросы безопасности детей на дорогах и летнего отдыха. Также он намерен заострить внимание на борьбу с борщевиком, от которого дети часто получают ожоги.